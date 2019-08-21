САРАТОВ, 20 авг /ПРАЙМ/. РЖД вложат порядка 2,5 миллиарда рублей в строительство отдельной железнодорожной ветки к новому саратовскому аэропорту "Гагарин" и возведение там современного железнодорожного терминала в одном стиле с аэропортовым комплексом, заявил во вторник начальник Приволжской железной дороги (филиал РЖД) Сергей Альмеев.

Международный аэропорт "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова начал обслуживание авиакомпаний и пассажиров в 8.00 (7.00 мск) вторника, куда перевели все рейсы из старого аэропорта города, который по распоряжению правительства РФ закрывается с 21 августа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что в ближайшие три года должна быть построена отдельная железнодорожная ветка для электричек, железнодорожный терминал и траволатор, чтобы пассажиры могли комфортно добираться в терминал аэропорта.

"Сейчас выполнен первый этап – строительство модульной платформы, который позволил решить задачу по доставке пассажиров от Саратова (в "Гагарин") не более чем за 40 минут. Второй этап – это строительство от станции Липовский до аэропортового комплекса отдельной ветки, которая будет предназначена только для терминала", — цитирует Альмеева пресс-служба губернатора области.

По словам Альмеева, длина железнодорожной ветки составит 4,5-5 километров и пойдет в полосе отвода действующей железной дороги, предполагается строительство моста через реку Курдюм, а также путепровода в месте пересечения с автомобильной дорогой.

"Это серьезный проект. Сейчас мы определяем траекторию новой ветки. Также стоит задача построить современный железнодорожный терминал рядом с аэропортом, который должен быть выполнен в одном стиле с "Гагариным". Стоимость проекта составит порядка 2,5 миллиарда рублей", — отметил он.

Губернатор Валерий Радаев во вторник на встрече с Альмеевым отметил, что сейчас от железнодорожной платформы до терминала аэропорта пассажирам приходится пешком преодолевать более 200 метров.

"Переход до него (аэропорта) нужно сделать всепогодным и всесезонным. К тому же сама платформа должна располагаться вровень с уровнем вагона, а от точки прибытия электрички до входа в терминал нужно установить траволатор. В ближайшие два-три года нужно реализовать этот проект", — цитирует Радаева его пресс-служба.