МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Беспилотные поезда на Российских железных дорогах могут быть запущены в ближайшие два-три года, рассказала в интервью РИА Новости президент компании Cognitive Technologies, разрабатывающей системы беспилотного вождения, Ольга Ускова.

Сейчас в России все пассажирские поезда, курсирующие по путям общего пользования, управляются машинистом. В сентябре 2018 года в РЖД сообщали РИА Новости, что компания в 2019 году протестирует беспилотные "Ласточки" на Московском центральном кольце. Замгендиректора РЖД Сергей Кобзев в октябре того же года говорил, что компания в ноябре 2019 года продемонстрирует на МЦК такие поезда.

"У нас сейчас направление большое с железными дорогами, со всем, что связано с рельсами, поездами. Я думаю, что можно ожидать в ближайшие два-три года беспилотные поезда от РЖД в России", — сказала Ускова.

Первый отечественный прототип локомотива с возможностью автономного управления, по ее словам, уже готов и был представлен в июле в рамках Ассамблеи начальников железных дорог. Совместный проект направлен на повышение безопасности движения железнодорожного транспорта и пропускной способности сортировочных станций.

Разработанная компанией система компьютерного зрения позволяет на скоростях до 60 километров в час определять железнодорожные пути, положение стрелок на расстояниях до 70 метров, четыре вида сигналов светофоров на расстояниях до 200 метров, людей и иные препятствия на пути следования локомотива на расстояниях до 70 метров, а также наличие на пути следования локомотива состава, с которым будет производиться сцепка, на дистанциях до 100 метров.

"Основным конкурентным преимуществом нашего решения является возможность безопасной работы в любых погодных условиях: дождь, метель и туман — и при любой освещенности. Его внедрение позволит снизить число происшествий и пострадавших на 30–40%", — заявила глава компании-разработчика.