МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies, запустивший ранее в Москве проект беспилотного трамвая, планирует зимой начать тиражировать его в другие города России, интерес к этому проявляют в Санкт-Петербурге и в Сибири, об этом рассказала в интервью РИА Новости президент компании Ольга Ускова.

В начале года Cognitive Technologies и производитель транспортных средств "ПК Транспортные системы" разработали первый в России прототип беспилотного трамвая. Он был протестирован на маршруте №17 "Останкино — Медведково" на северо-востоке Москвы. Трамвай создан на базе модели "Витязь-М", которую разрабатывает "ПК Транспортные системы".

"Мы планируем, в зависимости от решения "ПК Транспортные системы", зимой начать тиражирование таких трамваев. Это не только по Москве, я знаю, что Санкт-Петербург и Сибирь проявляют интерес к теме беспилотных трамваев. Это очень выгодная тема: во-первых, экологично, во-вторых, экономно, ну, и не будет ситуации, когда четыре трамвая встали и не едут", — сообщила она.

По словам Усковой, технология беспилотной езды готова, технологических и законодательных ограничений для масштабного запуска таких трамваев практически нет. "В принципе, ничего не мешает перейти полностью на такие трамваи. Законодательство не нарушается — трамвай едет по рельсам и человека из кабины не убирают, технологических ограничений тоже нет. Тут решение за главой столичного департамента транспорта Максимом Ликсутовым", — добавила Ускова.