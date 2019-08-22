ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 авг /ПРАЙМ/. Власти Сахалина планируют выделять из бюджета региона по 2,6 миллиарда рублей в год на субсидирование билетов на рейсы авиакомпании "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

"Мы будем выделять на субсидии для "Аэрофлота" по 2,6 миллиарда рублей ежегодно. Это большие деньги, но польза от них будет еще больше", — процитировала пресс-служба слова временно исполняющего обязанности губернатора области Валерия Лимаренко.

По информации регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, сумма пока предварительная. "В зависимости от установленных авиакомпанией тарифов цифра может измениться, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября открывает собственный рейс в Южно-Сахалинск. Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа "плоских тарифов" (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона) на этот рейс распространяться не будет. "Аэрофлот" также сообщил, что областные власти намерены это компенсировать.

В настоящее время летние рейсы на линии Москва – Южно-Сахалинск – Москва выполняет дважды в день авиакомпания "Россия" группы "Аэрофлот". Она занимается перевозками на Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER, которые могут взять на борт 373 и 457 пассажиров.