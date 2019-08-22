КРАСНОЯРСК, 22 авг /ПРАЙМ/. Рейсы на Москву и Екатеринбург не смогли вылететь вовремя из аэропорта Томска из-за тумана, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"В Томске с 6.40 (2.40 мск – ред.) задерживаются рейсы по метеоусловиям (туман). Это рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Сибирь" — в Москву, "Руслайн" — в Екатеринбург. Всего 398 пассажиров", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что пассажиры обеспечены прохладительными напитками, на рейс авиакомпании "Сибирь" объявлена регистрация. Томская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.