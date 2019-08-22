КРАСНОЯРСК, 22 авг /ПРАЙМ/. Более десяти рейсов задерживаются в четверг в аэропорту Новосибирска из-за тумана, транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"Около 12 рейсов задержаны, точное число и направление уточняются. Причина — метеоусловия (туман)", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что пассажиры обеспечены прохладительными напитками. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.