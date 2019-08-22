КРАСНОЯРСК, 22 авг /ПРАЙМ/. Аэропорт Новосибирска возобновил прием и отправку самолетов после улучшения погоды, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Ранее транспортная прокуратура информировала, что в четверг из-за тумана в Новосибирске было задержано более 12 рейсов.

"Погодные условия улучшились, движение воздушных судов возобновлено. Суда, уходившие на запасные аэродромы, возвращаются в "Толмачево", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в прокуратуру жалоб от пассажиров не поступало. Пассажиры задержанных рейсов обеспечены прохладительными напитками. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав.