МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Ограничения движения начали снимать на юго-западе Москвы в районе ранее закрытых станций Сокольнической линии метро, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

Ранее движение на юго-западе столицы было ограничено для обеспечения приоритетного проезда городского транспорта на время закрытия участка "красной" ветки метро от станции "Проспект Вернадского" до "Коммунарки". Так в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское была изменена схема движения, обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

"Ограничения движения на юго-западе начали снимать. Уже открыты съезды с улицы Адмирала Корнилова, с Ленинского проспекта на улицу Островитянова и с улицы Островитянова на Ленинский проспект",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что съезды уже открыты с проспекта Вернадского на улицу Косыгина а также с Университетского проспекта на улицу Косыгина.