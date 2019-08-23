МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines в связи с задымлением салона и грузового отсека совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах, семь пассажиров были госпитализированы, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что дым в салоне лайнера Airbus 321, вылетевшего из Калифорнии на Гавайские острова, появился за 20 минут до прибытия. После посадки 184 пассажиров были эвакуированы с помощью аварийных трапов.

В заявлении авиакомпании говорится, что семеро госпитализированных пассажиров пострадали от вдыхания продуктов горения. Источник дыма либо очаг возгорания не были обнаружены.