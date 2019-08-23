КИШИНЕВ, 23 авг /ПРАЙМ/. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный заявила, что власти будут настаивать на возвращении сданного в концессию аэропорта Кишинева государству.

На этой неделе стало известно, что новым владельцем компании Avia Invest и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд. Глава парламентской комиссии, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы, Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. После заседания Высшего совета безопасности президент Игорь Додон сообщил, что контракт о концессии аэропорта может быть расторгнут.

"Мне кажется, что этот аэропорт хотят передать в концессию по цепочке, чтобы он не принадлежал государству. Я думаю, что судьба аэропорта будет непростой, очень непросто будет вернуть его обратно государству, но это будет принципиально для государства", — заявила Гречаный в пятницу в эфире телеканала NTV Moldova.

По ее словам, над этим вопросом продолжает работать и специальная парламентская комиссия, которая занимается вопросами приватизации государственного имущества в период с 2013 по 2018 годы.

Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму Avia Invest сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что может дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год.