МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. "ТФМ-Гарант" планирует в ближайшее время закрыть сделку покупки лизинговой компании "Трансфин-М", сообщил РИА Новости представитель покупателя.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "ТФМ-Гаранту" купить "Трансфин-М", однако выдано предписание, сообщили ранее в пятницу журналистам в пресс-службе ведомства. Компания должна проводить независимую коммерческую политику, обеспечить мониторинг цен по всей цепочке стоимости сдачи вагонов в аренду, а также завершить определённые корпоративные процедуры.

"ТФМ-Гарант" оперативно выполнил представленное ФАС требование и уведомил об этом федеральную службу. Благодаря конструктивному диалогу сторон в процессе рассмотрения ходатайства удалось достичь взвешенного решения, позволяющего компании в ближайшее время завершить сделку", — сообщил представитель компании.

Ранее летом ФАС отказала и отложила рассмотрение ходатайства структуры бывшего главы ФГК и действующего тогда советника гендиректора РЖД Алексея Тайчера "ТФМ-Гарант" о покупке "Трансфин-М". Регулятор поставил условие: полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности. После этого Тайчер покинул пост советника генерального директора РЖД на общественных началах.

В конце июня газета "Коммерсант" сообщала, что НПФ "Благосостояние" продает "Трансфин-М" структуре Тайчера. По данным издания, покупателем выступает "ТФМ-Гарант", 70% которого принадлежит Тайчеру, остальная доля — у нового менеджмента "Трансфин-М" — членов правления Максима Анищенкова, Александра Голанда и Ивана Благодатских, а сделка реализуется в формате MBO (management buy-out). В НПФ подтверждали, что договоренность достигнута, но не раскрывали потенциальных покупателей. Цена, по данным газеты, составляет около 35 миллиардов рублей.