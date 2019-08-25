ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг — ПРАЙМ. Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована была только одна женщина, остальным помощь оказали амбулаторно.

"Все работы вчера завершили. Все части самолета были вывезены", – сказала собеседница агентства.

Ранее авиакомпания сообщала, что воздушное судно в результате ЧП получило значительные повреждения и будет утилизировано. Подчеркивалось, что в будущем "Уральские авиалинии" не планируют использовать никакие части данного самолета.