МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Задержки в движении поездов на Курском направлении Московской железной дороги возможны в воскресенье из-за технических проблем, сообщает "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

Как отмечает компания, диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Компания приносит извинения за возможные неудобства.

"На Курском направлении возможны задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам", — говорится в сообщении ЦППК в Twitter.