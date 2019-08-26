МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в конце 2020 года поставит крупнейшему оператору в Норвегии Havila Kystruten AS два турецких круизных лайнера за 171 миллион евро, сообщили РИА Новости в пресс-службе лизинговой компании.

"В июне 2019 года ПАО "ГТЛК" через свою международную платформу GTLK Global Business заключили сделку по приобретению двух круизных лайнеров, производства турецкой верфи Tersan Tersanecilik San. Ve Tic A.S. Инвестиции ПАО ГТЛК составили 171,1 миллиона евро. Нavila Kysruten получит суда в конце 2020 года для выполнения сервисного контракта Нavila Holding с правительством Норвегии, в лице Министерства транспорта и коммуникаций", — сообщила пресс-служба. Новые суда будут сданы в лизинг крупнейшему оператору в Норвегии на 10 лет, уточнили представители лизинговой компании.

Суда будут ходить под норвежским флагом в рамках соглашения между Havila Holding и Министерством транспорта и коммуникаций Норвегии, которое, в свою очередь, также внесло свой вклад в реализацию данного проекта, отмечается в сообщении. Это первая сделка платформы GTLK Global Business с международным независимым оператором пассажирских паромов. "Она показывает, что ГТЛК может конкурировать в сфере лизинга морского транспорта на глобальном рынке", — добавили в пресс-службе компании.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2018 году составила 607 миллионов рублей. В парке ГТЛК на конец первого полугодия 2019 года 254 единицы различных воздушных судов, 64 тысячи грузовых вагонов и 117 единиц водного транспорта.