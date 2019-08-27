МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует профинансировать поставку двух российских вертолетов Ми-171А2 индийской компании Vectra Group, по одному из них уже получен гарантийный депозит, рассказал журналистам в преддверии международного авиакосмического салона МАКС-2019 гендиректор GTLK Europe (дочерняя компания ГТЛК) Роман Лядов.

Индийская компания Vectra Group получит первый вертолет Ми-171А2 уже в этом году, сообщал РИА Новости в июле по итогам выставки "Армия-2019" гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский. В 2017 году "Вертолеты России" и Vectra Group заключили контракт на поставку вертолета Ми-171А2 с опционом на еще одну машину.

"У нас соглашение о намерениях с индийской компанией, сейчас Ми-171А2 проходит сертификацию, … мы уже получили депозит гарантийный от индийской компании Vectra. Один твердый (контракт на судно – ред.) и один опцион, обсуждается поставка до десяти машин (Ми-171А2 – ред.)", — рассказал Лядов. Он уточнил, что не исключается, что контракты будут подписаны на ВЭФ.

Также ГТЛК в активных переговорах о поставке российских вертолетов с мексиканскими компаниями, обсуждает финансирование покупки десяти вертолетов Ми-171А2 с китайской компанией Qingdao Haili Helicopters, сообщил журналистам глава GTLK Europe. "На четыре вертолета они подписали контракт на поставку напрямую с "Вертолетами России". Намерения всего — на десять судов, мы с ними обсуждаем условия их финансирования", — сказал он, уточнив, что контракт на еще шесть судов ожидается до конца года, а поставки – на 2020 год.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В августе 2017 года вертолет Ми-171А2 получил от Росавиации сертификат типа по категории "А", предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно прошел испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры минус 50 градусов по Цельсию.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.