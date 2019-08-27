МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) прорабатывает вывод новейшего пассажирского самолета МС-21 на экспортные рынки, развивая для этого международную лизинговую платформу GTLK Global Business, рассказал журналистам на пресс-конференции гендиректор компании Сергей Храмагин.

Храмагин уточнил, что ГТЛК не планирует подписывать контракты на поставку самолетов МС-21 в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

"Наша задача — вывести эту машину на экспортные рынки с помощью платформы GTLK Global Business. Мы активно развиваем наши офисы. Дублин, Дубай, Гонконг – эти команды для этого и сформированы. Пока на иностранной технике обкатываем правила работы. Мне кажется, наш опыт очень пригодится для вывода МС-21 на внешние рынки. Но тут очень важна техническая работа, чтобы все было сделано в плане послепродажного обслуживания, чтобы все было правильно с запчастями. Тогда эта работа даст хороший результат", — рассказал гендиректор ГТЛК.

"Мы планируем заявиться во многие страны", — сказал Храмагин, отвечая на вопрос, на рынки каких стран ориентируется компания. Он уточнил, что ГТЛК планирует участвовать в программе МС-21 с бюджетным софинансированием.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".