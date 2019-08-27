МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Минтранс РФ выступает за возврат военных кафедр в летные училища, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

"Хотела бы отметить и то, что молодые пилоты уходят из отрасли или отказываются от получения дальнейшего образования из-за призыва в ряды Вооруженных сил", — сказала Петрова.

"Здесь мы выступаем всеми руками за возврат военных кафедр", — отметила она.

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