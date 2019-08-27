ВАШИНГТОН, 27 авг /ПРАЙМ/. Российское ООО "Авиакапитал-Сервис" подало в суд в Чикаго иск против корпорации Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 Max, пишет издание Financial Times.

Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 Max.

По мнению компании, эти катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет FT.

Иск был подан в понедельник в окружной суд округа Кук в Чикаго.

"В иске утверждается, что Boeing "намеренно" не раскрыл информацию о летной годности Max своим клиентам, включая Avia (Capital Services), чтобы побудить их купить самолет. Avia заказала у Boeing 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте, и теперь она хочет, чтобы заказ был отменен", — пишет Financial Times.

"Компания заявляет, что передала Boeing денежный депозит в 35 миллионов долларов в обеспечение заказа, и просит вернуть эту сумму с процентами вместе с 75 миллионами долларов упущенной выгоды — всего 115 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба", — говорится в публикации.

Полеты 737 Max были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После последней катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.