МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Минтранс РФ хочет вывести из тени незаконные авиаперевозки, заявила в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

"Также есть блок предложений, касающихся повышения безопасности полетов воздушных судов авиации общего назначения. Прежде всего — вывод из теневого сектора всех тех, кто занимается извозом незаконно", — сказала Петрова.

"Если помните, то же самое процветало в свое время не в небе, а на дорогах столицы. Мы предлагаем определить понятные всем правила игры и разработать отдельные требования к этому сегменту рынка. Прежде всего, к экскурсионным полетам", — добавила она.

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