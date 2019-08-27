МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Трансмашхолдинга" (ТМХ) на своём заседании в среду, в частности, обсудит актуализацию стратегии, инвестпрограмму, а также слияния и поглощения, говорится в материалах компании.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.2019 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: актуализация стратегии, инвестиционная программа и деятельность по слияниям и поглощениям", — говорится в сообщении.

Кроме того, на этом заседании совет директоров компании обсудит избрание председателя совета, а также прогноз распределения прибыли.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Чистая прибыль ТМХ по итогам первого полугодия по МСФО составила 4,735 миллиарда рублей, что в 2,7 раза меньше, чем было годом ранее.