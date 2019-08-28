ВАШИНГТОН, 28 авг /ПРАЙМ/. Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы, заявил в среду РИА Новости представляющий ее интересы адвокат Стивен Маркс.

"Требование возмещения убытков превышает 120 миллионов долларов. А со штрафами это может быть во много раз больше этой суммы. Решение будут принимать присяжные", — сказал он.

По словам Маркса, в основе иска находится утверждение, что Boeing "сознательно ввел в заблуждение относительно ключевого положения договора, то есть их намерения поставить должным образом сертифицированные и пригодные для полетов самолеты".

"Теперь очевидно, что эти утверждения были неправдой и что они сознательно исказили то, что они на самом деле делали, а именно: обходили правила сертификации Федерального управления гражданской авиации (FAA) и пытались проскочить за счет разновидности сертификата 50-летней давности, а не делать то, что должны были. Это был совсем другой самолет, который требовал совершенно новый тип сертификата", — сказал адвокат.

"Авиакапитал-Сервис" подала в суд в Чикаго иск к компании Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов 737 Max 8. Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 Max. В российской компании подтвердили наличие иска.

По мнению истца, катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критически важной информации" от авиавластей США.

В компании Boeing РИА Новости не стали комментировать ситуацию.

Полеты 737 Max были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После второй катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.