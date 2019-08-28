ВАШИНГТОН, 28 авг /ПРАЙМ/. Boeing не демонстрирует желания обсуждать претензии "Авиакапитал-Сервис", защита сосредоточится на судебном процессе, сообщил в среду РИА Новости представляющий интересы российской фирмы адвокат Стивен Маркс.

"Boeing не продемонстрировал признаки какого-либо желания вести содержательный диалог. Честно говоря, я думаю, что они находятся не в той позиции. Так что я буду полностью сосредоточен на переходе к судебному разбирательству", — сказал он.

Так Маркс ответил на вопрос о готовности защиты обсуждать возможную сделку с производителем самолетов.

По его словам, дата слушаний по иску пока не назначена, но есть вероятность, что это произойдет в течение следующих 30 дней.

"Авиакапитал-Сервис" подала в суд в Чикаго иск к компании Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов 737 Max 8. Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 Max. В российской компании подтвердили наличие иска.

По мнению истца, катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критически важной информации" от авиавластей США.

В компании Boeing РИА Новости не стали комментировать ситуацию.

Полеты 737 Max были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После второй катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.