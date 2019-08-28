ВАШИНГТОН, 28 авг /ПРАЙМ/. Наряду с российской "Авиакапитал-Сервис" возможность подачи иска против Boeing изучают компании из других стран, но не из США и России, сообщил в среду РИА Новости представляющий интересы российской фирмы адвокат Стивен Маркс.

"Мы вели обсуждения с многими другими операторами и перевозчиками. И сейчас мы обсуждаем возможность их присоединения к судебному разбирательству. Они не российские. Они находятся по всему миру, но не в США. На сегодня", — сказал он, не уточнив количество потенциальных истцов.

По словам Маркса, если кто-то из других компаний согласится на процесс, то они подадут отдельные иски.

"Авиакапитал-Сервис" подала в суд в Чикаго иск к компании Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов 737 Max 8. Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 Max. В российской компании подтвердили наличие иска.

По мнению истца, катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критически важной информации" от авиавластей США.

В компании Boeing РИА Новости не стали комментировать ситуацию.

Полеты 737 Max были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После второй катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.