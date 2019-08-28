ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг /ПРАЙМ/. Принципиально новый вертолет, который объединит наработки фирм Камова и Миля, разрабатывают в России, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Шибитов.

"Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта", — сказал Шибитов в интервью журналу "Вертолеты России".

Он добавил, что сейчас проект находится на этапе формирования. "Эта машина создается в новой для нас нише. Сама ее концепция будет сильно отличаться от тех принципиальных решений, которые были заложены в существующий модельный ряд наших гражданских машин", — сказал Шибитов.

По его словам, новый проект объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода.

Шибитов напомнил, что в холдинге уже была проведена научно-исследовательская работа по созданию перспективного скоростного вертолета, в рамках которой разработана летающая лаборатория на базе Ми-24. Он также отметил, что в рамках этого проекта был сформирован научно-технический задел в области увеличения скорости полета, а полученные наработки будут использованы в том числе для создания перспективного коммерческого вертолета.