МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан рассматривает вопрос о полном закрытии воздушного пространства для Индии, сообщил пакистанский федеральный министр по науке и технологиям Фавад Чоудхури в Twitter.

Кроме того, на заседании кабинета министров был предложен полный запрет на использование пакистанских сухопутных маршрутов для торговли Индии с Афганистаном.

"Юридические формальности для этих решений находятся на рассмотрении… (премьер Индии Нарендра — ред.) Моди начал, мы закончим!", — сказал Чоудхури.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.

Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился создать специальный комитет для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей.