ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг /ПРАЙМ/. Зарубежное оборудование радиосвязи на самолетах семейства Ил-96 заменят на отечественное, сообщил РИА Новости начальник научно-технического центра радиосвязного оборудования НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") Леонид Вдовин.

"Нами создан набор оборудования, которым оснащаются модернизируемые воздушные суда типа Ту-214 и Ил-114-300, а также проводится программа импортозамещения на самолетах семейства Ил-96. Это набор авионики, который обеспечивает функции ближней и дальней радиосвязи, функции передачи данных в сетях гражданской авиации, а также функции связи внутри самолета", — сказал Вдовин в ходе авиасалона МАКС-2019.

Он уточнил, что эта программа значительно продвинулась, завершены этапы подготовки рабочей конструкторской документации, часть самолетов готовится к началу проведения летных испытаний в этом году. "Поставлено оборудование на Ил-114-300, а также на летающую лабораторию Ил-96-300, а на Ту-214 аппаратура уже проходит испытания", — добавил собеседник агентства.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.