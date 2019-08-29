ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг /ПРАЙМ/. Перспективный среднемагистральный самолет МС-21 в начале 2020 года получит оборудование внутренней связи отечественного производства, сообщил РИА Новости начальник научно-технического центра радиосвязного оборудования НПП "Полет" Леонид Вдовин.

"НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") выиграло конкурс на поставку оборудования внутренней связи для самолета МС-21. Поставка квалифицированного оборудования будет осуществлена в конце первого квартала 2020 года", — сказал Вдовин.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.

Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот". Глава корпорации "Иркут" Равиль Хакимов в среду сообщил, что компания рассчитывает подписать контракт на поставку 35 самолетов МС-21 "Аэрофлоту" до первого квартала 2020 года.

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