ВЛАДИВОСТОК, 29 авг /ПРАЙМ/. Грузовое движение по закрытой из-за схода селей и подтоплений железнодорожной ветке на Хасан в Приморье планируется открыть к вечеру четверга, сообщил РИА Новости представитель компании пресс-секретарь компании "Экспресс Приморья", отвечающей за пригородные сообщения, Максим Каленик.

В среду в ДВЖД сообщили, что в связи со сходом селевых масс и подтоплением пути закрыто движение на однопутном неэлектрифицированном участке Гвоздево – Барановский Владивостокского региона ДВЖД. Отменены пригородные поезда и пассажирский поезд №651 Туманган – Уссурийск. Каленик сообщал, что грузовые поезда встали между размытыми участками.

"Грузовые поезда планируется запустить сегодня к вечеру, пассажирские — в пятницу ", — сказал собеседник.

Он уточнил, что работы на путях велись всю ночь и продолжаются до сих пор.