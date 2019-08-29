Грузовые поезда в четверг запустят в Приморье на участке, где ранее сошли сели
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг /ПРАЙМ/. Грузовое движение по закрытой из-за схода селей и подтоплений железнодорожной ветке на Хасан в Приморье планируется открыть к вечеру четверга, сообщил РИА Новости представитель компании пресс-секретарь компании "Экспресс Приморья", отвечающей за пригородные сообщения, Максим Каленик.
В среду в ДВЖД сообщили, что в связи со сходом селевых масс и подтоплением пути закрыто движение на однопутном неэлектрифицированном участке Гвоздево – Барановский Владивостокского региона ДВЖД. Отменены пригородные поезда и пассажирский поезд №651 Туманган – Уссурийск. Каленик сообщал, что грузовые поезда встали между размытыми участками.
"Грузовые поезда планируется запустить сегодня к вечеру, пассажирские — в пятницу ", — сказал собеседник.
Он уточнил, что работы на путях велись всю ночь и продолжаются до сих пор.
https://1prime.ru/transport/20190829/830278000.html