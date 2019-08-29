ВЛАДИВОСТОК, 29 авг /ПРАЙМ/. Введение режима ЧС во Владивостоке из-за сильных ливней не повлияло на работу аэропорта, все рейсы выполняются по расписанию, сообщает пресс-служба аэропорта.

За вторник во Владивостоке и пригороде выпало до 67 миллиметров осадков, отмечалась гроза и усиление ветра. В результате сильных непрекращающихся ливней во Владивостоке подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. 28 августа на территории Владивостока был введен режим ЧС, который будет действовать до полной ликвидации последствий сильных ливней.

"Все рейсы выполняются по расписанию, сложные метеоусловия не помешали работе воздушной гавани", — говорится в сообщении.

Накануне многие пассажиры прибывали в аэропорт с опозданием, так как была подтоплена территория, въезд и выезд транспорта был ограничен, рейсы выполнялись в пределах расписания с небольшой задержкой.

По сообщению специалистов, производственные службы аэропорта полностью очистили территорию привокзальной площади от воды. При помощи пожарных автомобилей, канализационных насосных станций и переносных насосов откачана вода со стоянок автомобилей. На текущий момент устранены все последствия тайфуна.