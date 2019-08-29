МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток авиакомпании "ЮТэйр" за первое полугодие 2019 года по МСФО увеличился по сравнению с показателем прошлого года на 82% и составил 9,494 миллиарда рублей, следует из отчетности перевозчика.

Выручка за отчетный период увеличилась на 3,2% и составила 37,171 миллиарда рублей.

Авиакомпания "ЮТэйр" в 2015 году заключила соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам на 38,6 миллиарда рублей. Еще "ЮТэйр" отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку. В конце декабря газета "Ведомости" написала, что "ЮТэйр" попросила участников кредитного синдиката списать примерно 75% долга — около 30 миллиардов рублей. До этого авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты по 12-летнему кредиту, но не выплатила их по семилетнему. Синдикат кредиторов авиакомпании продолжает переговоры с Минфином РФ о получении новой госгарантии по кредиту.