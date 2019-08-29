АНКАРА, 29 авг /ПРАЙМ/. Пассажиры российской авиакомпании "Ямал", которые около 14 часов находятся в аэропорту турецкой Антальи из-за задержки вылета своего рейса, должны отправиться в Москву в 0.40 мск в пятницу, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Ранее СМИ сообщили, что около 280 пассажиров авиакомпании "Ямал" несколько часов не могут улететь из Турции. Вылет рейса 9304 Анталья — Москва, который по расписанию был назначен на 9.30, дважды откладывался из-за неполадок с самолетом, как считают пассажиры.

"Вылет данного рейса запланирован на 0.40", — сообщили в аэропорту.