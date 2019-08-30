ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг /ПРАЙМ/. Торжественная церемония открытия "перешитой" на общероссийский стандарт железной дороги состоялась в пятницу в Южно-Сахалинске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Комплексное переустройство на Сахалине железной дороги с колеи шириной 1067 миллиметра стартовало в 2003 году. За это время реконструированы сотни километров главного хода, построены десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизированы системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрены современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.

"Переход на новую колею и запуск нового подвижного состава — российских рельсовых автобусов РА-3 — для Сахалина означает, что мы переходим в новую эру железной дороги. У нас появилась российская железная дорога, наша родная колея, новый подвижной состав. Конечно, это будет экономически выгодно, потому что будет происходить сшивка с теми вагонами, которые идут с материка на пароме — теперь без переобувания на новую колесную пару они смогут перейти на железную дорогу по Сахалину. Благодаря этому экономится время и увеличиваются пассажиропоток и грузопоток", — отметил после церемонии временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Первый запуск рельсобусов в пятницу был демонстрационным. Официально три РА-3 начнут курсировать по направлениям Южно-Сахалинск — Корсаков, Холмск — Томари и Южно-Сахалинск — Томари с 1 сентября. Для островной магистрали должны прибыть еще четыре рельсовых автобуса, они позволят полностью закрыть все пригородные направления.