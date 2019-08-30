ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге из-за возможного повреждения шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Борт готовится к вынужденной посадке в Кольцово", – сказала собеседница агентства.