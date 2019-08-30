Самолет "Уральских авиалиний", готовившийся к вынужденной посадке, сел в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", готовившийся к вынужденной посадке в Екатеринбурге из-за возможного повреждения шасси, сел в аэропорту "Кольцово", сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Ранее авиакомпания сообщила, что после вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре ВПП были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц, в связи с чем борт готовился к вынужденной посадке в Кольцово.
"Рейс U6-2641 Санкт-Петербург — Худжанд совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании", – сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/transport/20190830/830282593.html