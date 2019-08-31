МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Стоимость полиса каско для большинства российских автомобилистов снизится на 10-30% в ближайшие годы за счет более точного определения уровня риска при вождении, оценивать который будет искусственный интеллект, сообщил РИА Новости гендиректор онлайн-платформы персонального страхования Mafin Алексей Тимонин.

"Рынок каско может существенно подешеветь в перспективе нескольких лет за счет применения искусственного интеллекта при расчете оптимального персонального тарифа для автомобилистов. По оценкам наших экспертов, стоимость полиса каско для большинства автомобилистов снизится на 10-30% в каждом отдельном случае за счет более точного определения рисковости водителя на основе big data", — рассказал он.

По словам эксперта, в последние три года количество приобретенных онлайн страховых полисов в Западной Европе ежегодно увеличивается на 8%, а в Восточной Европе темпы роста ещё выше — за этот срок рынок прямого автострахования вырос более чем в 2 раза. Такие темпы роста приводят к появлению новых продуктов с быстрым и удобным оформлением страхового полиса.

На российском рынке также появился принципиально новый подход к работе с клиентами, в том числе и за счет использования искусственного интеллекта. Новые онлайн–платформы позволяют анализировать большое количество данных, на основании которых система принимает решение и подбирает наиболее оптимальное персональное предложение – индивидуально для каждого пользователя, отметил Тимонин.

"Так, например, высокая стоимость страховки за наиболее угоняемый цвет автомобиля может быть компенсирована благополучным районом проживания автомобилиста или маркой автомобиля. В 70% случаев при таком подходе искусственный интеллект предлагает полис каско по существенно более низкой цене, чем в большинстве страховых компаний. На основе агрегированных данных от страховых компаний можно сделать вывод, что стоимость страховки при таком подходе получается в среднем на 10-30% дешевле", — отметил он.

Эксперт отметил, что при тарификации искусственный интеллект в среднем учитывает более 70 параметров каждого отдельного страхователя, строит взаимосвязи между ними и выдает сбалансированное предложение. "В отличии от базовой модели, где расчет строится линейно: есть базовый тариф, который умножается на коэффициенты в зависимости от стажа вождения, региона проживания, мощности автомобиля и т.д., в персональном страховании учитываются индивидуальные особенности страхователя, а главное их взаимосвязь", — добавил он.