МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.

Согласно данным обязательствам, с 1 сентября ввозные таможенные пошлины на новые иномарки снижаются с 17% до 15%, а на подержанные — с 22% до 17%. По остальным категориям автотехники Россия все свои обязательства перед ВТО уже выполнила, пояснил РИА Новости источник в Минпромторге РФ.

"У нас есть несколько таких "семилетних" вещей. Седьмой год – это последнее снижение тарифов по нашим обязательствам. Оно будет касаться тарифов на несколько товаров. Мы сейчас можем констатировать, что те прогнозы, которые делали эксперты в ходе переговоров о присоединении, о том, что снижение тарифной защиты будет умеренным и негативно не отразится на состоянии отраслей, реализованы. До сих пор у нас нет примеров, когда произошедшее снижение тарифов каким-либо негативным образом сработало против интересов отрасли или потребителей", — комментирует экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

"Сейчас у нас главное чувствительное – это автомобили, и новые, и подержанные, если я не ошибаюсь. В любом случае, конечная пошлина у нас на большинство импортируемых автомобилей легковых составит 15% — это создает достаточно существенный запас", — считает он.