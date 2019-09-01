С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен /ПРАЙМ/. Три новые станции метро в Санкт-Петербурге "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" планируют открыть 5 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора города.

Врио губернатора города Александр Беглов вечером в субботу посетил строящиеся станции Фрунзенского радиуса — "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Он проехал по маршруту трех станций, проверил состояние эскалаторов и вестибюлей.

"Открытие станций назначено на 5 сентября. Церемония запланирована на 11 утра", — говорится в сообщении.

Фрунзенский радиус является южным участком Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. Три новые станции значительно улучшат транспортную доступность юга Санкт-Петербурга.

Объекты Фрунзенского радиуса (станции "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары" и электродепо "Южное") планировалось открыть до конца 2018 года. Затем власти сообщили, что сроки в рамках госконтракта на строительство станций Фрунзенского радиуса "Метростроем" не выполнены, их планировали ввести в мае 2019 года. Позже сообщалось, что три станции Фрунзенского радиуса планировалось открыть к 1 сентября.