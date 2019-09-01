ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен /ПРАЙМ/. Авиакомпания Norwegian перегнала самолет Boeing 737 Max, находящийся с марта в аэропорту финской Лапландии Киттиля, в Осло, сообщило финское агентство по безопасности на транспорте Traficom.

"Самолет Norwegian совершил трансферный рейс, то есть без пассажиров, в соответствии с условиями Европейского агентства по авиационной безопасности и с разрешения Traficom", — пояснили в финской организации.

В Финляндии у Norwegian остались еще два Boeing 737 Max, находящиеся в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

В Traficom отметили, что перемещение самолетов на точки их базирования — нормальная практика, и почти все самолеты Boeing 737 Max уже находятся в базовых аэропортах авиакомпаний.

У Norwegian 18 Boeing 737 Max, всего парк перевозчика насчитывает 163 самолета.

Norwegian — пятая по величине бюджетная авиакомпания в мире с более чем 11 тысячами сотрудников. Компания обслуживает более 500 маршрутов в более чем 150 пунктов назначения в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, Северной и Южной Америке, Карибском бассейне. Флот компании — один из самых молодых в мире, средний возраст — 3,8 года. В 2018 году перевезла более 37 миллионов пассажиров.

Полеты 737 Мах приостановлены в ЕС и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 Мах компании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.