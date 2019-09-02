МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. РЖД несколько лет не закупают локомотивы у украинского предприятия "Лугансктепловоз", подконтрольного российскому "Трансмашхолдингу", и приобретают аналоги, которые стали производить на российских предприятиях, сообщил на брифинге замглавы компании, начальник дирекции тяги Олег Валинский в рамках международного железнодорожного салона PRO//Движение. Экспо в Щербинке.

РЖД до осложнения отношений между РФ и Украиной в 2014 году закупали у луганского предприятия более 100 грузовых локомотивов в год. Постепенно компания стала замещать эту продукцию поставками с российских предприятий.

"В 2014 году мы остались в принципе без завода, который имеет компетенции построить тяжелый магистральный тепловоз", — сказал Валинский.

По его словам, российские производители стали выпускать аналоги локомотивов, которые ранее производил "Лугансктепловоз".

"Брянский завод ("Трансмашхолдинга" – ред.) в течение полутора лет освоил выпуск двухсекционного локомотива 2ТМ25КМ. Мы начали его покупать, перестав закупать украинские локомотивы 2ТЭ116", — сообщил заместитель гендиректора РЖД.

ПАО "Лугансктепловоз" — крупнейший на Украине и Восточной Европе производитель тягового подвижного состава для железных дорог. С 2011 года Брянский машиностроительный завод (входит в корпорацию "Трансмашхолдинг") владеет 76% акций "Лугансктепловоза".