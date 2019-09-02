МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. РЖД в 2019 году увеличивают закупки локомотивов до 742 единиц по сравнению с планом из-за сильного роста перевозок на Дальний Восток, приобретая их больше для Транссибирской магистрали (Транссиб), сообщил на брифинге замглавы компании, начальник дирекции тяги Олег Валинский.

РЖД изначально планировали купить 674 локомотива в текущем году. Однако постепенно компания стала увеличивать объем закупок.

"Первоначальный план, который формировался еще в 2018 году на 2019 год, был 674 машины, мы пришли к цифре 742", — сообщил Валинский в рамках международного железнодорожного салона PRO//Движение. Экспо в Щербинке.

По его словам, последнее увеличение закупок локомотивов на 33 единицы — до 742 — было недавно согласовано на инвесткомитете РЖД.

"В этом году (рост закупок — ред.) происходит именно потому, что мы видим относительное падение объемов на Юг и на Северо-Запад, и такой откровенный рост на Дальний Восток, поэтому чуть-чуть переформатировались, и в большей степени стали покупать для Восточного полигона локомотивы конкретно для Транссиба. Это локомотивы переменного тока", — пояснил замглавы РЖД.