МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. РЖД в 2020 году пока планируют приобрести 640 грузовых и пассажирских локомотивов, но допускают и увеличение закупок, сообщил на брифинге замглавы компании, начальник дирекции тяги Олег Валинский.

"Что касается следующего года — пока 640 (локомотивов в плане закупки — ред.). Но совсем не значит, что это будет конечная цифра следующего года. Потому что очень много нюансов в течение года происходит, которые как-то влияют на корректировку нашего плана закупок", — рассказал Валинский в рамках международного железнодорожного салона PRO//Движение. Экспо в Щербинке, напомнив, что закупки локомотивов на 2019 год были увеличены до 742 с плановых 674.

Основными поставщиками локомотивов для РЖД являются российские производители группы "Синара" и "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Замглавы РЖД пояснил, что закупки локомотивов компании зависят не от поставщика, а от необходимых компании моделей для соответствующих работ, потоков грузов на направлениях и расположения сервисных предприятий. "Мы никогда не играем от принципа: у кого покупаем. То есть у нас основное определяет технология: что нам нужно для обеспечения работы", — пояснил Валинский.

Он в качестве примера привел закупки локомотивов для Восточного полигона, для которого "априори покупаем локомотивы ТМХ", потому что весь сервис там осуществляет этот холдинг. "Мы из этой логики исходим. Если это полигон Урало-Сибирский, скажем так, Свердловская, Южно-Уральская, Западно-Сибирская дорога, то там и покупается — если это электровоз — локомотив "Синара", потому что, опять-таки, там находятся сервисные депо, и сам завод Пышма рядом", — перечислил замглавы РЖД.

РЖД, продолжил Валинский, в частности, в 2020 году собираются купить у "Синары" порядка 120 электровозов 2ЭС6, 10 локомотивов 2ЭС10, 3ЭС10 с бустерной секцией, 10 единиц 2ЭС7, 25 маневровых локомотивов — "больше они физически пока не могут делать" — ТЭМ14.

Основная доля в общем плане закупок придется на грузовые локомотивы. "Пассажирских (локомотивов — ред.) относительно немного. Мы традиционно покупаем, если не ошибаюсь, пять ЭП20, где-то штук 20 ЭП2К, пять ЭП1, пять или шесть тепловозов ТЭМ70-БС. Но, учитывая, что сегодня нашим партнерам понравилось ими возить "Ласточки", может быть, больше БС", — сообщил Валинский. Парк локомотивов РЖД в настоящее время составляет около 19,8 тысячи единиц. В Дирекции тяги работает 140 тысяч человек, из которых 119,5 тысячи машинистов. По всей стране у дирекции 148 локомотивных депо.