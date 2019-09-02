МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. РЖД не исключают появления в перспективе локомотивов, напечатанных на 3D-принтере, и компания рассмотрит возможность их эксплуатации, сообщил на брифинге замглавы компании, начальник дирекции тяги Олег Валинский рамках международного железнодорожного салона PRO//Движение. Экспо в Щербинке.

"Я не очень удивлюсь, если через несколько лет мы об этом (появления локомотивов на 3D-принтере — ред.) узнаем. По крайней мере, некоторые детали уже для локомотивов реально на 3D-принтере делаются. Я не имею в виду большие зубчатые колеса, оси или что-то, но, по крайней мере, что-то из того, что находится в кабине, и так далее. Поэтому, ну, а чем черт не шутит? Никто не верил, а сейчас мосты уже делают на принтере, поэтому, ну, наверное, да", — ответил Валинский на вопрос, могут ли быть локомотивы, напечатанные на 3D-принтере.

Он добавил, что электрические провода и обмотки тяжело делать на 3D-принтере, но все остальное — почему бы и нет.

"Если мне кто-то что-то предложит, то да. Я, конечно, удивлюсь, но рассмотрю", — ответил он на вопрос, рассмотрят ли РЖД возможность эксплуатации тепловоза с 3D-принтера.