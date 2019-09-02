МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. РЖД в ближайшей перспективе не будут закупать планируемые к выпуску в России локомотивы канадской компании Bombardier, сообщил на брифинге замглавы компании, начальник дирекции тяги Олег Валинский рамках международного железнодорожного салона PRO//Движение. Экспо в Щербинке.

Освоением производства локомотивов Bombardier занимается в России совместно с "Первой локомотивной компанией" (ПЛК). Площадка располагается в городе Энгельс Саратовской области. Первым проектом, говорится на сайте российской компании, является разработка и освоение выпуска двухсистемного грузового электровоза 2ЭВ120, предназначенного для вождения тяжеловесных грузовых поездов общей массой 7-9 тысяч тонн.

"В ближайшей перспективе — нет", — ответил Валинский на вопрос, планируют ли РЖД покупать эти локомотивы Bombardier.

"Очень много вопросов по локомотиву Bombardier. С одной стороны, казалось, заманчивая идея ехать через станции стыкования постоянного и переменного тока не останавливаясь. Но они у нас, как правило, совпадают с плечами обслуживания локомотивов, и мы все равно там встаем и меняем бригады. И даже если бы мы их покупали, это была бы "малосерийка", и нам обкатывать бригаду, которая там непонятно, когда в следующий раз на этот электровоз попадет – это очень дорого и достаточно непроизводительно", — пояснил он один из вопросов.

"Второй момент – требование нашего государства о локализации того, что мы покупаем, чего не скажешь о ЭВ120 – это целиком Bombardier, только оболочка другая и все", — объяснил Валинский еще один аспект.

"Первая локомотивная компания" пишет на сайте, что проект по выпуску локомотивов с Bombardier предусматривает высокую степень локализации выпуска как механических, так и электротехнических компонентов локомотива. Программа локализации по освоению выпуска до 80% комплектующих локомотива на российских заводах проработана уже на стадии выпуска опытных образцов, добавляется там.