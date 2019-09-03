ВЛАДИВОСТОК, 3 сен /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Владивостока переведен на усиленный режим работы в связи с Восточным экономическим форумом (ВЭФ), сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Для качественного обслуживания гостей и участников ВЭФ воздушная гавань Приморья провела всестороннюю проверку готовности технологических систем. Проверены спецтехника, технологическое оборудование, аэродромная инфраструктура. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала", — говорится в сообщении.

В понедельник в терминале начали работать аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, организована работа волонтеров. В этом году встречать гостей и участников форума будет новый символ аэропорта — дальневосточный леопард Хорс, бронзовая скульптура которого установлена на Привокзальной площади.

В этом году на ВЭФ ожидается более 6,5 тысяч участников из России и разных стран мира.

"На сегодняшний день на прибытие заявлено более 70 рейсов бизнес-авиации", — сообщает пресс-служба.

Участие в ВЭФ подтвердили делегаты из Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Монголии, Малайзии и Сингапура. Отмечается, что во время форума все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме.

Пятый Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2019.