МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро" о взыскании с лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) в общей сложности более 2 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иски поступили в суд 2 августа, к производству они пока не приняты. В материалах суда на данный момент не сообщаются основания исковых требований.

В одном иске "Трансаэро" требует от ответчика около 1,2 миллиарда рублей, в другом – более 854 миллионов рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал "Трансаэро" банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.

По состоянию на 30 июня 2018 года, согласно данным из списка аффилированных лиц, ИФК на 48,4% принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации, на 21,4% – "ВЭБ Капиталу". На сайте ИФК говорится, что это крупнейшая в России специализированная компания в сфере авиационного лизинга.