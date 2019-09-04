САНТЬЯГО, 4 сен /ПРАЙМ/. Президент Чили Себастьян Пиньера представил во вторник программу "Чили на рельсах" (Chile Sobre Rieles), которая предполагает расширение сети железных дорог по всей стране более чем на тысячу километров.

"В программе рассматриваются 25 железнодорожных проектов и более тысячи километров железных дорог", — сказал президент Чили во время выступления в городе Мелипилья.

По словам Пиньеры, инициатива предусматривает инвестиции в размере пяти миллиардов долларов, что станет крупнейшим вкладом в железнодорожный транспорт в истории Чили.

Программа не только расширит сеть поездов, но и будет стремиться модернизировать сам сервис, увеличив к 2027 году количество поездок в три раза до 150 миллионов и удвоив загрузку до 21 миллиона тонн.

"Поезд станет не только частью повседневной жизни чилийцев в качестве пассажиров, но и частью экономической жизни нашей страны", — сказал президент.