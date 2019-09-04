ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Российская транспортная группа Fesco в будущем году планирует вернуться к рассмотрению вопроса о строительстве новых железнодорожных платформ в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на 1 тысячу таких платформ, 550 из которых было отложено, сообщил РИА Новости глава группы Александр Исурин.

Группа Fesco в текущем году планирует приобрести до 1 тысячи платформ и 500 контейнеров, сообщал Исурин журналистам в марте. В июне на ГОСА (собрании акционеров) он сказал, что по контракту с ГТЛК отложено строительство 550 платформ из контракта на 1 тысячу.

"У нас это заложено в инвестиции на следующий год. Пока с подвижным составом два ключевых проекта — "Русская тройка", это ещё 400 вагонов, и сейчас принимаем в аренду дополнительно 580 фитинговых платформ. Это покроет наши производственные потребности на текущем рынке и при развитии транзита на следующие, скажем, полгода. В следующем году мы планируем вернуться к проекту строительства новых вагонов, чтобы покрывать растущие запросы наших клиентов", — сказал Исурин, отвечая на вопрос, когда группа вернётся к рассмотрению сделки.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус 1 акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка".