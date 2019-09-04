ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Российская группа Fesco в 2020 году планирует инвестиции в объёме 150 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости глава группы Александр Исурин.

"Ежегодный объем инвестиций в 2019-2021 годах – это порядка 150 миллионов долларов", — сказал Исурин.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус 1 акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка".