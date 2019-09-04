ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. ВЭБ, правительство Республики Саха (Якутия), Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, "дочка" ВЭБа) и АО "Аэропорт Якутск" подписали меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по реконструкции международного терминала аэропорта "Якутск", говорится в сообщении госкорпорации.

"В рамках Восточного экономического форума ВЭБ.РФ, правительство Республики Саха (Якутия), ФРДВ и АО "Аэропорт Якутск" подписали меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта по реконструкции международного терминала аэропорта "Якутск". Стоимость проекта оценивается в 1,4 миллиарда рублей", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что после завершения обновления международного терминала пассажиропоток возрастет с 30 тысяч до 100 тысяч человек. Завершающий этап реконструкции запланирован на 2021 год.

"Финансирование инфраструктуры, в том числе строительство и реконструкция терминалов крупных аэропортов, — одна из ключевых задач ВЭБ.РФ. После завершения проекта аэропорт выйдет на новый уровень развития: будет расширена география международных полетов и привлечены новые авиакомпании", — прокомментировал первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.