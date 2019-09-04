ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. ФГУП "Росморпорт" до 2020 года разместит пилотный транш на 5 миллиардов рублей в рамках программы бондов на 25 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава предприятия Андрей Лаврищев.

"Росморпорт" ранее сообщил, что готовит программу рублевых облигаций общим объемом 25 миллиардов рублей. Привлеченные средства он планирует вложить в порт Тамань, стоимость которого на первом этапе оценивается в 81 миллиард.

"Да. Пять (миллиардов рублей)", — ответил Лаврищев в кулуарах ВЭФ на вопрос, планируется ли до конца года разместить пилотный транш и в каком объеме.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.